Carlos Villarreal exhorta a pagar impuesto predial en Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, exhortó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días de septiembre para realizar el pago del impuesto predial 2026 y participar en el sorteo de viajes dobles a Mazatlán, programado para el cierre del presente mes.

El edil señaló que la recaudación oportuna fortalece las arcas municipales para ejecutar proyectos de obra pública y mejorar los servicios básicos, en coordinación con la administración estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Asimismo, recordó que los contribuyentes que cumplan con su obligación fiscal entrarán al sorteo de una casa habitación que se llevará a cabo en diciembre.

"Invitamos a las familias de Monclova a aprovechar estos últimos días de septiembre para realizar su pago del Predial 2026. Además de cumplir con una contribución que permite seguir atendiendo las necesidades de nuestra ciudad, podrán participar en la rifa de los viajes dobles a Mazatlán. Y recuerden que en diciembre tendremos también el sorteo de una casa habitación", puntualizó el alcalde.

Para facilitar la atención, las cajas de cobro operan de 9:00 a 14:00 horas en los módulos ubicados en Soriana Anáhuac, Gutiérrez Sidermex y Paseo Monclova. La Tesorería Municipal mantiene la cuota mínima de 219 pesos para pensionados, 50 % de descuento para adultos mayores en inmuebles habitacionales y 100 % de condonación en recargos de ejercicios anteriores.