MONCLOVA, COAH.- En dos sesiones ordinarias de Cabildo, encabezadas por el alcalde Carlos Fernando Villarreal Pérez, se aprobó una serie de acuerdos relacionados con el presupuesto municipal, el fortalecimiento de la seguridad pública, la justicia administrativa y la ampliación de los horarios de venta de alcohol.

Aprobación del Reglamento de Justicia Administrativa

Durante la Sesión Ordinaria número 56, se aprobó el proyecto del Reglamento de Justicia Administrativa Municipal, derivado de una iniciativa ciudadana presentada por Héctor Manuel Garza Martínez, así como la ampliación de los horarios para la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante diciembre de 2026.

Posteriormente, en la Sesión Ordinaria número 57, se aprobó el estado financiero correspondiente a octubre de 2026 y la ampliación de los presupuestos de Ingresos y Egresos del municipio para el presente ejercicio fiscal, por un monto estimado de 184 millones 329 mil pesos en cada presupuesto.

Ampliación Presupuestal y Nuevas Plazas Policiales

Los recursos adicionales estarán destinados a los capítulos de Servicios Personales, Servicios Generales e Inversión Pública.

Otro de los acuerdos relevantes fue la aprobación de 120 nuevas plazas en el tabulador laboral, con el objetivo de incorporar nuevos elementos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y fortalecer la corporación.

Los acuerdos fueron aprobados por los integrantes del Cabildo en ambas sesiones, como parte de las decisiones administrativas y financieras del Gobierno Municipal.