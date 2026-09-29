El Cabildo Juvenil de Monclova busca impulsar la voz de los jóvenes

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión y toma de protesta del Cabildo Juvenil, presidida por la alcaldesa juvenil Regina Abigail García Velázquez, con la participación de estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior de distintas instituciones educativas de Monclova.

El Cabildo Juvenil, impulsado por el Departamento de Atención a la Juventud, busca abrir un espacio para que las nuevas generaciones expresen sus ideas, compartan propuestas y conozcan de cerca el trabajo que se realiza desde el gobierno municipal.

Durante el evento, Carlos Villarreal felicitó a las y los jóvenes seleccionados y reconoció su interés por participar y aportar sus ideas a la ciudad. Destacó que escuchar a las nuevas generaciones permite conocer sus inquietudes y generar espacios para que formen parte de las decisiones y proyectos que marcarán el futuro de Monclova.

"Las y los jóvenes son el presente de nuestra ciudad y tienen mucho que aportar a Monclova. Queremos escuchar sus ideas, conocer sus propuestas y seguir abriendo espacios donde puedan participar y demostrar todo lo que pueden hacer por nuestra ciudad. Los felicito por asumir este compromiso", señaló el alcalde.

Carlos Villarreal agradeció a la regidora Ana Osoria, al director Enrique Mancha y a sus equipos de trabajo por impulsar esta iniciativa y generar espacios de participación y liderazgo para la juventud monclovense.

El alcalde destacó que, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el gobierno municipal seguirá impulsando acciones que generen más oportunidades para las nuevas generaciones y fortalezcan su participación en la vida de Monclova.

El gobierno municipal refrendó su compromiso de continuar escuchando a las y los jóvenes y trabajando con ellos para impulsar iniciativas que respondan a sus necesidades, inquietudes y propuestas.