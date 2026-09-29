Protección Civil realiza inspección en Grupo Renace de Sabinas

SABINAS, Coah.- Como parte de las acciones permanentes de prevención y supervisión, personal de Protección Civil realizó una revisión físico-ocular al centro de rehabilitación Grupo Renace, ubicado en la calle Epifanio Ramos, en la colonia Centro de esta ciudad.

Durante la inspección fueron verificadas las condiciones de seguridad del establecimiento, así como la documentación y medidas preventivas requeridas para su funcionamiento, informó el titular de PC, Sebastián Jaime Arellano.

Entre los aspectos revisados se encuentran el plan de prevención de accidentes, el seguro de responsabilidad civil y los dictámenes estructural, eléctrico y de instalación de gas.

También se constató la existencia y condiciones de los extintores, además de la capacitación del personal en primeros auxilios, uso y manejo de extintores y procedimientos de evacuación.

Otro de los puntos supervisados correspondió a la señalización preventiva, informativa y restrictiva instalada al interior del inmueble utilizado como anexo.

De acuerdo con el resultado de la revisión, Grupo Renace cumple con los principales requisitos y medidas de seguridad en materia de Protección Civil.

La dependencia municipal señaló que estas acciones forman parte de las labores permanentes de prevención y supervisión de establecimientos, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.