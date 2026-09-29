Detienen a Carlos Manuel N por agresión en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Una movilización policiaca se registró la noche del lunes en el parque recreativo La Cascada, luego de que se reportara a un sujeto que presuntamente agredía a su pareja sentimental.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Violeta y del Mando Coordinado a cargo del director José Ponce Sánchez, quienes localizaron al señalado dentro de las instalaciones del parque.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el joven intentó evitar su detención y se introdujo a una de las albercas del Centro Recreativo "La Cascada".

Tras la intervención de los elementos policiacos, finalmente Carlos Manuel N, de 18 años de edad y conocido como "Callú", salió del agua siendo capturado.

De acuerdo con el reporte oficial elaborado por los elementos del orden, el motivo de la detención del muzquense fue la presunta portación de armas prohibidas, únicamente.

El joven quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme al procedimiento establecido.