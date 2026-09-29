Óscar Ríos Ramírez concluye su gestión en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, afirmó que se va contento de la administración y expresó su deseo de que quien llegue a tomar el mando de la Presidencia supere el trabajo realizado, porque Rosita necesita mucho de todos y de los empresarios.

El edil señaló que ni un solo día se ha quedado en casa, con jornadas de 14 horas diarias, trabajando de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 1 de la tarde los sábados y domingos, "porque Rosita les ha dado mucho a todos y es momento de devolverle con trabajo", abundó.

Explicó que se han hecho muchas cosas buenas, pero aún faltan acciones importantes, como el proyecto de alumbrar desde el ejido Paso del Coyote hasta la curva de San Juan de Sabinas, tramo donde se requiere visibilidad y alumbrado para quienes se desplazan por dicho lugar, destacó.

Ríos Ramírez indicó que, entre las obras realizadas, están 3 mil 700 luminarias instaladas y faltan 3 mil 300 más, cuya colocación se detuvo desde abril de 2025 a la fecha porque no había en existencia, pero se espera que pronto lleguen para continuar.

Comentó que una lámpara es como un policía, da seguridad y es vital para adultos mayores y familias, ya que el derecho al alumbrado público es un impuesto que pagan los ciudadanos y el compromiso del gobierno es regresarlo en luminarias.

Finalmente, agradeció a los directores, trabajadores y regidores de la administración municipal por hacer equipo, señaló que deja un precedente en educación y recordó que ha recorrido barrio por barrio, colonia por colonia en todo el municipio de San Juan de Sabinas. "Regresaré a mi negocio donde no se necesita hacer cita para atender a la gente", dijo.