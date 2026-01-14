Coahuila: Calendario de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer el calendario oficial del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, el cual se realizará de manera escalonada para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con la información difundida, el registro comenzará con educación inicial y preescolar, del 26 de enero al 6 de febrero. Posteriormente, las preinscripciones para primaria se llevarán a cabo del 3 al 13 de febrero, mientras que el proceso para secundaria está programado del 9 al 27 de febrero.

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a realizar el trámite en tiempo y forma a través de la aplicación oficial "Preinscripciones Coahuila", disponible tanto para dispositivos Android como iOS, con el objetivo de garantizar un espacio para las y los estudiantes en el próximo ciclo escolar.

Para brindar orientación y resolver dudas, se habilitaron los teléfonos de atención 844 411 88 35, 844 411 88 44 y 844 411 88 00, este último con las extensiones 3125 y 3434. Asimismo, se puso a disposición el sitio web inscripciones.org, donde se puede consultar información adicional sobre el proceso.

La Secretaría de Educación reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar los canales oficiales y evitar contratiempos durante el registro, subrayando que el proceso forma parte de las acciones para fortalecer la planeación educativa en el estado.