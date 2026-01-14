Carlos Villarreal supervisa construcción de nueva escuela en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la educación mediante infraestructura segura, funcional y de calidad, el alcalde Carlos Villarreal realizó un recorrido de supervisión por la construcción de la nueva escuela Suzanne Lou Pape, ubicada en la colonia Leandro Valle, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por Enrique Zabaleta, presidente de la Fundación de Distribuidores Nissan, organismo que, junto con el Gobierno del Estado, hace posible esta importante obra educativa que beneficiará directamente a las familias del sector.

El proyecto se desarrolla con inversión conjunta de la Fundación Nissan y del Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la estrategia social Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, así como del ICIFED, dirigido por Emanuel Garza Fishburn, y la coordinación de Julio Long. Además de dotar de nuevas instalaciones a la comunidad escolar, la obra dará solución definitiva a los problemas de inundación que durante años afectaron a este plantel.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este tipo de proyectos forman parte de una visión integral para fortalecer la infraestructura educativa del municipio: "Hoy vemos cómo el trabajo coordinado rinde frutos. Esta nueva escuela representa mejores condiciones para que nuestras niñas y niños aprendan y se desarrollen, y confirma que cuando sumamos esfuerzos logramos resultados importantes para Monclova", expresó.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y las instituciones educativas, para impulsar proyectos que fortalezcan la educación y mejoren la infraestructura en beneficio de las familias monclovenses.