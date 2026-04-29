Berenice Sánchez y su familia luchan contra el calor extremo en su hogar

Las altas temperaturas continúan golpeando con fuerza a la región, pero para la señora Berenice Sánchez, su esposo y su hija de 12 años, el calor se ha convertido en una batalla diaria dentro de una vivienda construida con techumbre de láminas y cartón.

En el pequeño hogar, las paredes y el techo concentran el calor desde las primeras horas del día, haciendo casi imposible permanecer en el interior durante el mediodía, cuando la sensación térmica se vuelve sofocante.

Sin refrigerador ni condiciones adecuadas para conservar alimentos, la familia guarda lo poco que tiene en un bote con agua, intentando retrasar que la comida se eche a perder por las altas temperaturas. "Todo se descompone muy rápido, no dura nada", comentaron al describir la dificultad para mantener alimentos básicos en buen estado.

Para soportar las horas más intensas del calor, Berenice, su esposo y la menor salen de la vivienda y se arrojan agua sobre el cuerpo para refrescarse y poder resistir el bochorno.

La situación preocupa especialmente por la presencia de la niña de 12 años, quien también enfrenta las inclemencias del clima sin ventilación adecuada ni espacios frescos donde resguardarse. Además del desgaste físico, la familia vive con la incertidumbre diaria de no contar con recursos suficientes para mejorar sus condiciones, mientras las temperaturas continúan elevándose.

El caso de Berenice Sánchez refleja la desigualdad con la que se vive la temporada de calor: mientras algunos buscan comodidad, otros sólo intentan sobrevivir entre láminas calientes, cartón y cubetas con agua.