AHMSA: Jueza Ruth Haggi Huerta frena venta de activos tras objeciones

En un paso crucial para el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, determinó suspender temporalmente cualquier decisión sobre la venta de activos de las compañías. Esta resolución surge tras el vencimiento del plazo de diez días otorgado a los interesados para manifestarse sobre la propuesta de enajenación presentada por la sindicatura, periodo en el que una decena de instituciones y sindicatos presentaron diversas solicitudes y objeciones.

La juzgadora consideró que, ante la complejidad y el volumen de las manifestaciones realizadas por actores de peso como PEMEX, el IMSS, Banca Afirme y diversos sindicatos mineros, no es posible emitir un fallo inmediato. Por ello, ha dictado un requerimiento formal al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, otorgándole un plazo improrrogable de tres días hábiles para que rinda un informe pormenorizado que dé respuesta técnica y legal a cada una de las inquietudes planteadas por los acreedores.

Este plazo de tres días resulta determinante, pues busca garantizar que el proceso de venta de los bienes no se realice en condiciones de opacidad o desventaja para la masa concursal. La jueza advirtió que, de no cumplir con esta instrucción en el tiempo establecido, el síndico enfrentará medidas de apremio, específicamente una multa equivalente a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), subrayando la urgencia de avanzar con claridad en la etapa de quiebra.

Finalmente, el acuerdo del 28 de abril de 2026 enfatiza la necesidad de mantener informada a la opinión pública y a los trabajadores sobre estos avances. Se instruyó a la sindicatura a difundir una versión simplificada de esta determinación a través de las redes sociales oficiales de las empresas involucradas, con el fin de transparentar el proceso judicial que definirá el destino final de la siderúrgica más importante de la región norte del país.