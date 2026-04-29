Explosión de neumático provocó choque de tráileres

SABINAS, COAH.- A un día del aparatoso accidente registrado en la carretera federal 57 libre, autoridades confirmaron que la presunta explosión de un neumático fue la causa que originó el choque entre dos tráileres carboneros en el tramo Nueva Rosita–Allende, a la altura del kilómetro 138, en el paraje conocido como "Arroyo Blanco".

De acuerdo con la información recabada tras el incidente ocurrido la tarde del martes 28 de abril, una de las unidades que circulaba de norte a sur sufrió la ponchadura repentina de una llanta, lo que derivó en la pérdida de control del operador, la invasión del carril contrario y el posterior impacto contra un segundo tráiler que se desplazaba en sentido opuesto.

En seguimiento al estado de salud de los involucrados, se informó que ambos conductores permanecen hospitalizados y en proceso de recuperación. Rey Antonio "N", originario de la comunidad de Río Bravo, continúa bajo atención médica luego de haber quedado prensado tras el fuerte impacto, mientras que Gerardo Antonio "N", de 53 años, también sigue en observación debido a las lesiones sufridas.

Personal médico reporta que los lesionados se encuentran estables, aunque su convalecencia podría prolongarse debido a la gravedad de las heridas, especialmente en el caso del operador que requirió labores de rescate para ser liberado de la cabina destrozada.

Por su parte, autoridades reiteraron el llamado a los transportistas a revisar las condiciones mecánicas de sus unidades, particularmente el estado de los neumáticos, a fin de prevenir accidentes similares en esta vía federal, considerada de alto tránsito en la Región Carbonífera.