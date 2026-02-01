Camila Ávalos se corona Miss Beauty Universe 2026 en Colombia

México destacó a nivel internacional luego de que Camila Ávalos Villasana, originaria de Frontera, Coahuila, obtuviera el título de Miss Beauty Universe 2026, en un certamen celebrado este día en la capital colombiana.

La representante mexicana se alzó con la corona gracias a su disciplina, preparación y desempeño en el escenario, consolidando un logro que coloca el nombre de México en lo más alto del certamen internacional.

El triunfo fue posible también por el respaldo de familiares, amigos y patrocinadores, quienes acompañaron a Camila durante todo el proceso. La organización responsable del proyecto destacó que este resultado reafirma su misión de impulsar talentos reales y proyectar a México con excelencia en escenarios globales.

Con esta victoria, no solo se celebra una corona, sino el cumplimiento de un sueño que representa orgullo para Frontera, Coahuila, y para el país.