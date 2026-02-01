Comercios en Monclova lanzan promociones para el Día del Amor

De cara a la celebración del Día del Amor y la Amistad, comercios locales comenzaron a implementar promociones y ofertas con el objetivo de incentivar el consumo y aprovechar el repunte estacional que se presenta durante esta fecha.

El presidente de la CANACO en Monclova, Óscar Mario Medina Martínez, mencionó que ante la proximidad de estas fechas, comercios de la localidad afinan sus estrategias, al ser una de las fechas importantes dentro del sector.

"Estamos llegando al cierre de enero y ya se va a impulsar más la publicidad, dar a conocer las promociones y ofertas que tengan los negocios, principalmente en los giros que más se mueven durante esta fecha, vemos que algunos de los negocios ya están iniciando con sus estrategias de publicidad y esperamos que las ventas repunten".

Dentro de los negocios que se verán beneficiados con esta celebración, están restaurantes, florerías, tiendas departamentales, de venta de globos, regalos, y algunos emprendedores que aprovechan esta temporada.

Señaló que, si bien se espera un incremento en las ventas, este podría ser moderado debido a que las familias aún resienten los efectos de la cuesta de enero, y los gastos que tuvieron al cierre del año.

"Muchas personas todavía están saliendo de compromisos económicos, pero el comercio mantiene su dinámica y aprovecha estas fechas para tratar de impulsar las ventas, así que esperamos una recuperación".

Medina Martínez destacó que, por el momento, no se cuenta con una proyección precisa sobre el porcentaje de crecimiento en las ventas, aunque adelantó que conforme se acerque la fecha se podrán dar a conocer cifras más detalladas.

"Hasta ahorita lo desconocemos, pero ya más cerca del 14 de febrero podremos dar algunos pormenores", señaló.