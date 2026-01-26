Ex trabajadores de AHMSA instalan campamento en Palacio Nacional

Un contingente de 44 ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezados por Julián Torres Ávalos, arribó la mañana de este lunes a la capital del país para instalar un campamento permanente frente a Palacio Nacional. Los manifestantes, que han colocado toldos, casas de campaña y mantas informativas en la Plaza de la Constitución, aseguran que no se retirarán hasta obtener una audiencia directa con la Presidenta de la República para resolver su situación laboral.

Acciones de la autoridad

Tras su llegada, el grupo fue abordado por representantes de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como efectivos del Ejército y la Marina, quienes realizaron un registro de los presentes y sus demandas. Según detalló Torres Ávalos, los funcionarios ya han comenzado a elevar los reportes hacia sus superiores, aunque hasta el momento no se ha concretado una fecha u hora para el diálogo solicitado con la titular del Ejecutivo.

Impacto en la comunidad

El líder del movimiento enfatizó que la lucha de los obreros es por justicia laboral y que están preparados para resistir las inclemencias del tiempo en el Zócalo capitalino. "Vamos a estar el tiempo que sea necesario", afirmó Torres Ávalos, subrayando que su presencia en la Ciudad de México es el resultado de un largo proceso de lucha que ahora busca una resolución definitiva en el centro político del país.

La movilización subraya la persistente crisis de AHMSA y la urgencia de los trabajadores por encontrar mecanismos de compensación o soluciones legales a la falta de pagos y prestaciones que ha afectado a miles de familias en la región centro del estado.