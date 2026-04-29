Luis Carlos Talamantes confirma suspensión de actividades por falla eléctrica en Universidad Autónoma de Coahuila

Una falla en el suministro de energía eléctrica dejó sin luz a todo el campus de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Norte la mañana de este miércoles, lo que obligó a suspender actividades del turno matutino y dar salida anticipada a estudiantes ante las altas temperaturas.

La interrupción del servicio afectó de manera total las instalaciones, por lo que resultó imposible mantener a los alumnos dentro de las aulas sin ventilación ni funcionamiento de equipos básicos.

La información fue confirmada por Luis Carlos Talamantes, quien explicó que la decisión se tomó como medida preventiva para proteger la salud de la comunidad estudiantil, especialmente luego de que en días recientes un alumno presentara síntomas de golpe de calor dentro del campus.

"No podíamos arriesgarlos ni repetir una situación similar", señaló.

Indicó que el estudiante que previamente se sintió mal fue atendido en su momento y recogido por su familia, mientras que este miércoles acudió nuevamente con normalidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la avería se originó en un listón fusible de alta tensión ubicado en el exterior del campus, sobre un poste localizado en el bulevar contiguo, por lo que correspondió la atención a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que el desperfecto no se encontraba dentro de las instalaciones universitarias.

Mientras se realizaban las maniobras, personal de la universidad inició revisiones en computadoras, maquinaria y demás aparatos eléctricos para detectar posibles daños ocasionados por la interrupción.

Tras la reparación, el servicio quedó restablecido, por lo que las actividades del turno vespertino continuarán con normalidad, así como los eventos programados para este día.

Se prevé que este jueves la actividad académica opere de manera regular en todas las facultades y preparatorias del campus.