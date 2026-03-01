Contactanos
Coahuila

Familia de María José Serrano solicita apoyo en Castaños

La familia de María José lanzó una campaña para cubrir los gastos médicos pendientes.

Por Adriana Cruz - 01 marzo, 2026 - 07:58 a.m.
Familia de María José Serrano solicita apoyo en Castaños
      Castaños, Coah. — A dos meses de haber sufrido un accidente que le provocó quemaduras en un porcentaje significativo de su cuerpo, la pequeña María José Serrano, de apenas seis años de edad, continúa en proceso de recuperación y su familia solicita el respaldo solidario de la comunidad para poder cubrir los gastos médicos que aún enfrenta.

      De acuerdo con el llamado difundido por familiares y personas cercanas, la menor logró superar algunas de las etapas más críticas gracias a la atención médica oportuna y a su fortaleza durante el tratamiento inicial. Sin embargo, el proceso de recuperación aún no concluye y requiere terapias, medicamentos especializados y seguimiento médico constante, lo que ha generado una carga económica considerable para su familia.

       

      Con autorización de su madre, Damarys, se lanzó una campaña de apoyo dirigida a habitantes de Castaños y municipios cercanos, con el fin de reunir recursos económicos que permitan solventar los gastos pendientes.

      Los organizadores señalaron que cualquier aportación será de gran ayuda, ya sea mediante donativos monetarios o en especie para la realización de rifas y actividades de recaudación.

      Para quienes deseen contribuir económicamente, se habilitó la siguiente cuenta:

      Banco: BBVA Número de tarjeta: 4152 3142 5921 8108

      CLABE interbancaria: 722969016122274415

      Beneficiaria: Cindy González

      Institución receptora: Mercado Pago

      Cualquier donativo, ya sea monetario o en especie, será de gran ayuda para la familia.

      La familia agradeció de antemano la generosidad y solidaridad de la población, confiando en que la unión de la comunidad permitirá que María José continúe avanzando en su recuperación.

