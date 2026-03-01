Nuevo restaurante El Hijo del Pueblo abre sus puertas en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió con entusiasmo a la inauguración del restaurant bar El Hijo del Pueblo, un nuevo espacio que viene a fortalecer la oferta comercial, gastronómica y de convivencia en el municipio.

Durante el corte de listón, el Edil felicitó a sus propietarios, Lucio Flores y su esposa, por hacer realidad este proyecto que representa una inversión importante y una muestra de confianza en el crecimiento de San Buenaventura. Señaló que cada nuevo negocio que abre sus puertas genera oportunidades y dinamiza la economía local.

"Emprender es apostar por el crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo local", expresó el alcalde, destacando que este tipo de establecimientos no solo crean fuentes de trabajo directas e indirectas, sino que también promueven el consumo local y fortalecen el comercio en la región.

Asimismo, subrayó que los restaurantes y bares bien establecidos se convierten en espacios seguros y agradables para la convivencia familiar y entre amigos, donde se pueden celebrar fechas especiales, reuniones sociales o simplemente compartir momentos de esparcimiento en un ambiente cómodo.

Finalmente, el presidente municipal deseó el mayor de los éxitos a los propietarios en esta nueva etapa, confiando en que El Hijo del Pueblo será un punto de encuentro para la comunidad y el inicio de grandes logros para sus emprendedores.