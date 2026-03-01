Bogar Montemayor propone extracción de gas en Cuenca de Burgos

SABINAS, COAH.- "Sería un detonante muy importante aquí en la región y necesitamos autonomía y soberanía energética", afirmó Bogar Montemayor Garza al valorar la posible extracción de gas en la Cuenca de Burgos. El presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón sostuvo que el proyecto ya estaba en la mesa de negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y que podría detonar empleo y desarrollo a mediano y largo plazo.

Montemayor Garza recordó que el gremio llevaba siete u ocho años impulsando la iniciativa y que, si se concretaba, complementaría al carbón en la región. Explicó que el efecto inicial suele ser muy fuerte, como ocurrió en Texas, y aunque después baja, la actividad se mantiene y genera inversiones duraderas.

El dirigente aseguró que los productores de carbón podían integrarse a ese sector como parte de la diversificación económica: sus servicios -maquinaria, tráilers, pipas de agua, calvas- encajaban en la proveeduría, además de que la exploración atraería capital externo. "Sería una diversificación dentro de la región", subrayó.

Señaló que ya existía un clúster energético en Coahuila, cuyo dinamismo decayó en el sexenio anterior por la negativa oficial, pero que ahora volvía a cobrar relevancia ante la necesidad de crecer entre dos y tres por ciento. Tener gas propio, dijo, actuaría como detonante de otras industrias.

Respecto a críticas ambientales, reconoció temas de contaminación y consumo de agua, pero sostuvo que regulaciones adecuadas lo hacían viable y amigable con la ecología, como, argumentó, se veía en el vecino país. La clave, añadió, era planearlo con responsabilidad.