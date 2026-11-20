MONCLOVA, COAH. - Un total de 50 mujeres se han realizado mastografías gratuitas a través de la campaña "Tócate sin miedo, cuídate con amor", impulsada por el DIF Municipal, informó Maru Linaje, directora del organismo.

La jornada comenzó el martes 17 de noviembre en Casa Meced y permanecerá vigente hasta el viernes 27, por lo que todavía hay oportunidad de acceder a este estudio sin costo.

Proceso de Agendamiento de Mastografías

Linaje explicó que las interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones para agendar una cita o solicitar atención en el momento. Generalmente, la espera es de aproximadamente 10 minutos, dependiendo de la afluencia.

Importancia de la Mastografía Anual

Destacó que todo el personal encargado de realizar los estudios está integrado por mujeres, con el propósito de brindar mayor confianza y comodidad a quienes acuden a practicarse la mastografía.

La directora del DIF señaló que esperan incrementar la participación durante los próximos días, luego de que las bajas temperaturas registradas al inicio de la semana pudieron influir en la asistencia.

Recordó que se recomienda a las mujeres realizarse una mastografía al menos una vez al año a partir de los 40 años.

Sin embargo, quienes tengan menos edad también pueden requerir el estudio si durante una revisión médica su doctor lo considera necesario. La campaña concluirá el 27 de noviembre y, posteriormente, el programa se reanudará el próximo año.