CANACINTRA: posposición de proyectos de inversión en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Arturo Reveles Márquez, Presidente de CANACINTRA en la región Sureste, informó que aunque el panorama económico internacional ha generado cautela en el sector industrial, no se prevé una eliminación generalizada de empleos, sino más bien una desaceleración derivada de la incertidumbre comercial.

Explicó que uno de los factores que más ha influido en las decisiones de inversión ha sido la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha generado cambios constantes en las condiciones del comercio internacional.

¿Qué declaró Reveles Márquez sobre la inversión en Coahuila?

Ante este escenario, dijo, los empresarios han optado por posponer algunos proyectos de inversión y expansiones industriales, en espera de mayor claridad en las reglas comerciales de la región.

Reveles Márquez destacó que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá será clave para restablecer la confianza entre inversionistas. Indicó que el proceso se espera hacia mediados de año, lo que podría marcar un punto de inflexión para la llegada de nuevas inversiones y la reactivación de proyectos que actualmente se mantienen en pausa.

"Lo que buscan los empresarios es certidumbre. Muchas expansiones que ya estaban programadas en la región se frenaron por esta incertidumbre, no tanto por algo que Coahuila haya dejado de hacer", señaló.

Impacto de la incertidumbre en el empleo

Una vez que exista mayor claridad en el entorno comercial, se prevé que las empresas retomen sus planes de expansión y que nuevas inversiones se instalen en la entidad. El Presidente de la CANACINTRA dijo que este escenario permitiría evitar despidos y generar nuevas oportunidades laborales, especialmente para los egresados que cada año se incorporan al mercado laboral.

En este contexto, se apuesta a continuar fortaleciendo la infraestructura y competitividad industrial para atraer proyectos que impulsen el desarrollo económico de la región.