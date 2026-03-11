Participa Saltillo 2026: Iniciativa ciudadana para mejorar la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el 17 de marzo concluirá la primera etapa del programa Participa Saltillo 2026, en el que las y los ciudadanos pueden proponer proyectos para implementarse en su sector.
Gracias a este programa se destina un porcentaje del impuesto predial para implementar los proyectos que resulten ganadores en los 9 sectores en los que se divide la ciudad.
Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal, informó que para postular algún proyecto deberán hacerlo a través del portal https://participa.saltillo.gob.mx/.
Mencionó que se pueden postular proyectos como obras públicas, espacios culturales, juegos infantiles, calles o banquetas, construcción y mejoras de centros municipales y servicios contratados.
Además de parques, servicios públicos, plazas, servicios culturales, iluminación, servicios deportivos, espacios deportivos y equipamiento como mesas, bancas o señalética, entre otros.
La contralora municipal señaló que el proceso de postulación de proyectos inició el 16 de febrero y concluirá el 17 de marzo; del 18 al 31 de marzo se realizará el proceso de prevalidación y evaluación de factibilidad de cada uno de los proyectos propuestos.
El programa Participa Saltillo 2026 busca involucrar a la ciudadanía en la mejora de su comunidad.
Posteriormente, del 1 al 30 de abril la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir entre los proyectos cuál considera que es mejor para su sector, y el 4 de mayo se darán a conocer los ganadores para iniciar su ejecución.
La contralora Patricia Peña Aguirre destaca la importancia del presupuesto de 17.5 millones de pesos.
Patricia Alejandra Peña Aguirre recordó que el presupuesto para este 2026 es de más de 17.5 millones de pesos.
SALTILLO, COAHUILA.- La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA (por sus siglas en inglés), acudió a Saltillo para llevar a cabo la auditoría a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del proceso de acreditación ante el organismo estadounidense. El alcalde Javier Díaz González informó que Saltillo busca la acreditación de sus procesos policiales para llevarlos a estándares internacionales. "Saltillo tiene un modelo policial único en el país, descentralizado, con personalidad jurídica, ciudadano y además especializado. De conseguir esta acreditación, como lo esperamos, vamos a llevar la policía, como dice nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, al siguiente nivel". El alcalde señaló que entre los aspectos a destacar de la Comisaría de Seguridad está la subespecialización de sus diversas áreas, la coordinación con el Estado, las fiscalías estatal y federal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. "La ciudadanización de la seguridad en Saltillo, con la participación activa por medio de grupos de WhatsApp y a través de una junta de gobierno, es una diferencia notable que han destacado los evaluadores de CALEA", señaló el alcalde luego de entrevistarse con los auditores. El lunes, Jorge Hernández-Ramos y Myriam Margarita Palomo Salazar, asesores técnicos de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA, iniciaron la auditoría en los patios de la Comisaría de Seguridad. Fueron recibidos por una comitiva integrada por el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix; Simón Pérez Saldaña, director de la Policía y Tránsito; Diana Estrada Hernández y Gabriel Pérez Silva, responsables de la Comisaría ante CALEA, entre otros directivos. Los asesores técnicos de CALEA evaluaron, en pase de lista, la revisión de equipamiento policial y unidades; conocieron los procedimientos del Centro de Control y Comando y el Centro de Monitoreo Digital de grupos de WhatsApp, y les fue presentada la estructura orgánica de la Comisaría. Luego se dirigieron a la Comandancia de Policía para evaluar las áreas de Asuntos Internos, Recepción, Dirección Jurídica, Unidad de Integración Familiar (UNIF), Unidad de Atención a Víctimas, Recursos Humanos, Subdirección de Tránsito, áreas de internamiento y de resguardo de armamento. Los asesores técnicos llevaron a cabo la visita a la Academia de Policía para conocer los distintos procesos de reclutamiento, selección y formación. Además, realizaron una serie de entrevistas a las y los titulares de las distintas áreas de la Comisaría, a fin de verificar el cumplimiento de los estándares que marca la certificación. Los auditores destacaron el modelo de seguridad, las buenas prácticas institucionales, la respuesta inmediata en la atención y la cercanía a la ciudadanía, además de la coordinación interna y externa de la corporación.