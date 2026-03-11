Participa Saltillo 2026: Iniciativa ciudadana para mejorar la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el 17 de marzo concluirá la primera etapa del programa Participa Saltillo 2026, en el que las y los ciudadanos pueden proponer proyectos para implementarse en su sector.

Gracias a este programa se destina un porcentaje del impuesto predial para implementar los proyectos que resulten ganadores en los 9 sectores en los que se divide la ciudad.

Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal, informó que para postular algún proyecto deberán hacerlo a través del portal https://participa.saltillo.gob.mx/.

Mencionó que se pueden postular proyectos como obras públicas, espacios culturales, juegos infantiles, calles o banquetas, construcción y mejoras de centros municipales y servicios contratados.

Además de parques, servicios públicos, plazas, servicios culturales, iluminación, servicios deportivos, espacios deportivos y equipamiento como mesas, bancas o señalética, entre otros.

La contralora municipal señaló que el proceso de postulación de proyectos inició el 16 de febrero y concluirá el 17 de marzo; del 18 al 31 de marzo se realizará el proceso de prevalidación y evaluación de factibilidad de cada uno de los proyectos propuestos.

El programa Participa Saltillo 2026 busca involucrar a la ciudadanía en la mejora de su comunidad.

Posteriormente, del 1 al 30 de abril la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir entre los proyectos cuál considera que es mejor para su sector, y el 4 de mayo se darán a conocer los ganadores para iniciar su ejecución.

La contralora Patricia Peña Aguirre destaca la importancia del presupuesto de 17.5 millones de pesos.

Patricia Alejandra Peña Aguirre recordó que el presupuesto para este 2026 es de más de 17.5 millones de pesos.