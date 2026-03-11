Modelo policial de Saltillo destaca en auditoría de CALEA

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA (por sus siglas en inglés), acudió a Saltillo para llevar a cabo la auditoría a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del proceso de acreditación ante el organismo estadounidense.

El alcalde Javier Díaz González informó que Saltillo busca la acreditación de sus procesos policiales para llevarlos a estándares internacionales.

"Saltillo tiene un modelo policial único en el país, descentralizado, con personalidad jurídica, ciudadano y además especializado. De conseguir esta acreditación, como lo esperamos, vamos a llevar la policía, como dice nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, al siguiente nivel".

El alcalde señaló que entre los aspectos a destacar de la Comisaría de Seguridad está la subespecialización de sus diversas áreas, la coordinación con el Estado, las fiscalías estatal y federal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

"La ciudadanización de la seguridad en Saltillo, con la participación activa por medio de grupos de WhatsApp y a través de una junta de gobierno, es una diferencia notable que han destacado los evaluadores de CALEA", señaló el alcalde luego de entrevistarse con los auditores.

El lunes, Jorge Hernández-Ramos y Myriam Margarita Palomo Salazar, asesores técnicos de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA, iniciaron la auditoría en los patios de la Comisaría de Seguridad.

Fueron recibidos por una comitiva integrada por el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix; Simón Pérez Saldaña, director de la Policía y Tránsito; Diana Estrada Hernández y Gabriel Pérez Silva, responsables de la Comisaría ante CALEA, entre otros directivos.

Los asesores técnicos de CALEA evaluaron, en pase de lista, la revisión de equipamiento policial y unidades; conocieron los procedimientos del Centro de Control y Comando y el Centro de Monitoreo Digital de grupos de WhatsApp, y les fue presentada la estructura orgánica de la Comisaría.

Luego se dirigieron a la Comandancia de Policía para evaluar las áreas de Asuntos Internos, Recepción, Dirección Jurídica, Unidad de Integración Familiar (UNIF), Unidad de Atención a Víctimas, Recursos Humanos, Subdirección de Tránsito, áreas de internamiento y de resguardo de armamento.

Los asesores técnicos llevaron a cabo la visita a la Academia de Policía para conocer los distintos procesos de reclutamiento, selección y formación.

Además, realizaron una serie de entrevistas a las y los titulares de las distintas áreas de la Comisaría, a fin de verificar el cumplimiento de los estándares que marca la certificación.

Los auditores destacaron el modelo de seguridad, las buenas prácticas institucionales, la respuesta inmediata en la atención y la cercanía a la ciudadanía, además de la coordinación interna y externa de la corporación.