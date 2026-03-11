Cateo en Saltillo tras denuncia de fraude en manejo de tandas

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este miércoles se registró un fuerte despliegue de seguridad en el poniente de Saltillo, luego de que distintas corporaciones realizaran un cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Melchor Ocampo y General Gerónimo Treviño.

El operativo, que llamó la atención de vecinos de la zona, contó con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, así como personal del Ejército Mexicano y la Marina. Las autoridades ingresaron a la vivienda tras una denuncia relacionada con un presunto fraude en el manejo de tandas.

Durante la intervención fue detenido Jesús Eduardo "N", de 24 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

Acciones de la autoridad

De manera paralela, habitantes del sector señalaron que durante las revisiones se inspeccionaron varios domicilios en colonias cercanas. El movimiento de patrullas y unidades oficiales provocó expectación entre los residentes, quienes observaron el despliegue desde temprana hora.

Familiares del detenido denunciaron que durante la intervención se habrían cometido abusos por parte de los agentes. Aseguraron que los elementos presuntamente se llevaron un sobre con 60 mil pesos en efectivo, dinero que, según explicaron, estaba destinado al pago de trabajos de construcción.

Denuncias de abuso

De acuerdo con su versión, el jefe de la familia se dedica a contratar obras de albañilería y el efectivo correspondía al pago de materiales y mano de obra. También afirmaron que los agentes retiraron la factura de una camioneta utilizada para labores de trabajo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial respecto a estas acusaciones. Trascendió que el operativo se realizó con base en una orden de cateo autorizada por una juez.