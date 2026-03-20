DIF Monclova y Carlos Villarreal presentan el programa de Canasta Básica

El programa "Canasta Básica para Todos Mercadito" continúa ampliando su alcance en Monclova y este viernes llegó a la zona sur de la ciudad, con el objetivo de apoyar la economía de las familias mediante la oferta de productos de primera necesidad a bajo costo.

Esta estrategia se lleva a cabo de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa social Mejora Coahuila.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Mavi Sosa Rubio, encabezó esta tercera jornada del mercadito.

En tan solo tres días, el programa ha recorrido distintos sectores del municipio, iniciando en la zona oriente, posteriormente en el norte y finalmente en el sur, acercando productos básicos a más familias.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el mercadito continuará de manera permanente y cubrirá diversos puntos de la ciudad, incluyendo instalaciones del DIF Monclova, sumando al menos cuatro sedes donde la ciudadanía podrá adquirir artículos esenciales a precios accesibles, generando un ahorro significativo en el gasto familiar.

Asimismo, informó que la próxima semana se dará a conocer la agenda de ubicaciones a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal, para que la población pueda organizarse y acudir al punto más cercano.

El edil adelantó que, después de Semana Santa, se implementarán mercaditos itinerantes con el fin de acercar aún más este beneficio a colonias donde las familias tengan dificultades para trasladarse a los puntos establecidos.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando acciones que fortalezcan la economía familiar, invitando a la ciudadanía a aprovechar este programa que, aseguró, no tiene restricciones y busca beneficiar al mayor número de familias.