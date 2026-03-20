Carlos Villarreal apoya a familia tras incendio en Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova expresó su solidaridad con la familia de la joven pareja y la menor que perdieron la vida tras el incendio de un tejaban en la colonia Independencia, tragedia que conmocionó a la ciudad la mañana de ayer, y confirmó que brindará apoyo con los gastos funerarios a los deudos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto al secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informaron que desde que Protección Civil reportó el siniestro, se activaron acciones para localizar a los familiares y brindar apoyo en trámites y servicios funerarios.

El edil lamentó profundamente el hecho que cobró la vida de tres integrantes de una familia —una pareja y una niña—, señalando que ya se mantiene contacto con el abuelo del joven, propietario del predio donde ocurrió el incendio, para atender cualquier necesidad.

Explicó que, de acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado por un corto circuito, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente, sin dar oportunidad a los ocupantes de salir ni de alertar a tiempo a los cuerpos de emergencia.

"Es una tragedia, estamos en contacto permanente para apoyar en lo que se requiera, tanto de mi parte como del gobernador", expresó el alcalde.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento detalló que el reporte del incendio se recibió alrededor de las 7:00 de la mañana, por lo que de inmediato acudió personal al lugar, donde se contactó a un adulto mayor que también habitaba en el domicilio y quien es beneficiario de programas sociales.

Indicó que la familia pidió esperar a que la Fiscalía del Estado concluya los procedimientos correspondientes, para posteriormente recibir el apoyo con los gastos funerarios por parte de las autoridades municipales.