IMSS Coahuila lanza campaña de detección de cáncer de mama

Al iniciar el mes de octubre, el cáncer de mama vuelve a poner en el centro de atención la necesidad de detectar a tiempo una enfermedad que continúa entre las principales causas de muerte por tumores malignos en mujeres.

En Coahuila, 196 mujeres murieron por cáncer de mama durante 2025, de acuerdo con las cifras preliminares, mientras que el Seguro Social mantiene durante octubre acciones de detección en las distintas regiones del estado.

En la región Centro, el Seguro Social llevará mastógrafos móviles a unidades médicas de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, dirigidos a mujeres derechohabientes mayores de 40 años. La estrategia busca identificar lesiones que todavía no pueden percibirse a simple vista ni mediante el tacto.

El IMSS señala que la mastografía está recomendada para mujeres de 40 a 69 años sin signos o síntomas, mientras que ante la presencia de alguna alteración se requiere una valoración diagnóstica.

Pero uno de los principales obstáculos sigue estando fuera de los consultorios: el miedo y los tabúes. Personal de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama señaló que todavía es común atender a mujeres que durante años nunca realizaron una autoexploración por vergüenza de tocarse, miedo a detectar alguna alteración o porque consideran que hacerlo es "mal visto" por la familia.

La consecuencia es el retraso en la atención, por lo que el personal médico insiste en que la autoexploración permite a las mujeres conocer la forma, consistencia y textura habitual de sus mamas y reconocer cambios que requieran una revisión.

El IMSS reportó además que, a nivel institucional, 65 por ciento de los casos de cáncer de mama son detectados en etapas tempranas, como resultado de las estrategias de detección y seguimiento.

Aprovechando la concientización de este mes, se llamó a las mujeres mayores de 40 años a pedir información sobre la atención que se dará en las unidades médicas. En la región Centro, los mastógrafos móviles estarán el 5 y 19 de octubre en la Clínica 7; el 6 y 22 en Frontera; el 7 en San Buenaventura; el 8 en la clínica 84 y el 20 en la clínica 86 de Monclova; y el 21 en la Clínica 8 de Castaños.

La detección temprana sigue siendo uno de los principales factores para enfrentar la enfermedad, por lo que octubre representa también una oportunidad para que las mujeres que han postergado una revisión aprovechen los servicios disponibles y consulten ante cualquier cambio.