Gerardo Oyervides espera candidatos del PRI en Frontera: aún no hay convocatoria

A unos días de que inicie el periodo de precampañas dentro del proceso para la Renovación del Congreso del Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún no cuenta con información oficial sobre el proceso para la selección de candidatos.

Lo anterior lo señaló el Presidente del PRI en Frontera Gerardo Oyervides, quien indicó que hasta el momento no se ha publicado la convocatoria correspondiente. El partido se mantiene a la espera de las decisiones que se tomen a nivel estatal y nacional.

Indicó que, aunque todavía no se pueden mencionar nombres de posibles aspirantes, estimó que en un plazo de entre 10 y 15 días podrían quedar definidos los perfiles que participarán en la contienda.

El dirigente del tricolor reconoció que el método de selección podría ser por designación, aunque aseguró que los militantes del partido están preparados para respaldar a quien sea nombrado. "Somos institucionales, si asignan a algún compañero o amigo, le vamos a apostar todo y lo vamos a apoyar".

Añadió que por el momento el partido tampoco trabaja en el tema de las precampañas, ya que primero se debe dar el arranque oficial del proceso interno.

Respecto al género de las candidaturas, señaló que aún no existe una definición, debido a que estos criterios pueden modificarse incluso días antes de que se dé el registro oficial de los aspirantes. Finalmente, confió en que el PRI presentará candidatos competitivos en la región Centro y reiteró que en las próximas semanas se conocerán los nombres de quienes representarán al partido en el próximo proceso electoral.