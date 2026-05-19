Héctor Miguel García Falcón y Pepe Cerda intensifican campaña en Frontera

FRONTERA, COAH.- A menos de tres semanas de la elección del próximo 7 de junio, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" y el profesor Pepe Cerda, candidatos del PRI por el Distrito 06, intensificaron sus recorridos y encuentros ciudadanos en distintos municipios de la región.

Mientras Gachupín sostuvo reuniones con maestros y sectores sociales en Melchor Múzquiz, el profesor Pepe Cerda continuó con visitas casa por casa y encuentros con ciudadanos en diferentes sectores de Frontera, donde ambos aspirantes aseguraron recibir respaldo de militantes y simpatizantes priistas.

Durante una reunión con docentes, Héctor Miguel García Falcón destacó que la educación representa una de las principales bases para el desarrollo de la sociedad y reconoció el trabajo diario de maestras y maestros en la formación de nuevas generaciones.

"Como padre de familia conozco el gran compromiso que tienen las maestras y maestros. Ustedes preparan a nuestros hijos para enfrentar el futuro y son pieza clave en el crecimiento de nuestras comunidades", expresó.

El candidato aseguró que, de llegar al Congreso del Estado, mantendrá cercanía con el sector educativo para impulsar gestiones y acciones encaminadas a fortalecer las condiciones laborales y académicas del magisterio.

"Voy a trabajar por todos los sectores, pero tengan la certeza de que las y los maestros tendrán siempre un amigo y gestor en el Congreso", señaló.

Asimismo, reiteró que su proyecto político se basa en el trabajo cercano con la ciudadanía, la unidad y el compromiso de generar resultados concretos para la región.

Por su parte, el profesor Pepe Cerda mantuvo reuniones con líderes sociales y ex dirigentes priistas que manifestaron su respaldo al proyecto político del Distrito 06 rumbo a la jornada electoral.