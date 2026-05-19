Familia de Monclova denuncia a Elvel Travel por fraude en viaje a Cancún

Familia monclovense denunció a la agencia de viajes Elvel Travel por presunto fraude tras la cancelación de un viaje a Cancún que fue liquidado desde el pasado mes de diciembre y que no se llevó a cabo, por lo que se emprenderán acciones legales por incumplimiento de contrato.

El afectado Sergio Salazar se manifestó el día de ayer junto con su abogado Jorge Garza al exterior de la agencia de viajes que se encuentra ubicada sobre el bulevar Pape, para dar a conocer el caso.

De acuerdo con el representante legal, el afectado pagó más de 70 mil pesos como parte de un paquete familiar para el viaje de ocho personas a Cancún, viaje que se debió realizar el pasado lunes 18 de mayo. Sin embargo, 15 días antes de la salida la agencia notificó que el viaje no podría realizarse debido a problemas financieros de la empresa Magnicharters.

"Mi cliente contrató los servicios con la agencia Elvel Travel y la empresa incumplió el contrato, él debió haber volado el día de ayer y simplemente le dicen que Magni Charter quebró y que no se puede llevar a cabo el viaje".

Tras la cancelación del viaje solicitó la devolución del dinero, sin embargo la agencia le ofreció reintegrar únicamente el 5 por ciento del monto pagado, o la opción de contratar otro paquete y pagar otros 18 mil pesos.

El abogado señaló que ya se encuentran integrando la documentación necesaria para formalizar la demanda ante la Codusef y PROFECO, así como una demanda por la vía civil por el incumplimiento de contrato. "Lo que buscamos es que este tipo de establecimientos respondan y que la gente tenga certeza al contratar este tipo de servicios", indicó.