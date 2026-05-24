Candidatos PRI-UDC se reúnen con jóvenes en Monclova

Monclova, Coah.– Con el respaldo y entusiasmo de jóvenes y mujeres, los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC continúan fortaleciendo su proyecto rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

En un encuentro lleno de participación y compromiso ciudadano realizado en Monclova, el candidato a diputado local por el Distrito 06, Dr. Miguel García Falcón "Gachupín" junto al suplente Pepe Cerda, sostuvo una importante reunión con jóvenes, mujeres y ciudadanos de distintos sectores de la región, acompañado por las candidatas Esra Ibn Cavazos y Cristina Amezcua.

Durante el evento, "Gachupín" reconoció el papel fundamental que desempeñan las mujeres y las nuevas generaciones en el desarrollo de Coahuila, destacando que son la fuerza que impulsa el crecimiento, la estabilidad y el bienestar de las familias.

"El Distrito 06 está integrado por gente buena y trabajadora, por hombres y mujeres que todos los días luchan por sacar adelante a sus familias. Aquí vamos a ganar todos, porque cuando se trabaja unidos y con honestidad, Coahuila sigue avanzando", expresó.

El candidato señaló que en el estado existen oportunidades reales para los jóvenes y aseguró que desde el Congreso impulsará iniciativas que fortalezcan la educación, el empleo, la seguridad y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

"La seguridad es fundamental para que nuestros jóvenes vivan tranquilos, puedan estudiar, trabajar y cumplir sus sueños. Soy padre de familia, tengo hijos jóvenes y conozco perfectamente sus inquietudes y necesidades. Cuando a un joven se le brindan herramientas, apoyo y oportunidades, puede salir adelante y alcanzar sus metas. Y cuando ellos triunfan, también triunfa Coahuila", afirmó.

Asimismo, reiteró que la Alianza Ciudadana por la Seguridad representa una ruta de estabilidad, desarrollo y paz para el estado, fortaleciendo al mismo tiempo el empoderamiento de las mujeres y el futuro de la juventud coahuilense.

"Gachupín" y Pepe Cerda hicieron un llamado a los jóvenes para salir a votar el próximo 7 de junio y demostrar con fuerza, la unidad y la convicción de seguir construyendo un Coahuila fuerte, seguro y lleno de oportunidades para todos.