Aprueban donación de predio para capilla de velación en Monclova

En una sesión extraordinaria de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad el inicio del proceso para la donación de un predio destinado a la Dirección de Pensiones, donde se proyecta construir una capilla de velación con una inversión superior a los 26 millones de pesos.

La obra beneficiará tanto a las y los trabajadores de Presidencia como a la ciudadanía en general, al ofrecer un servicio digno y accesible.

Este avance es resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el propio Cabildo, con el propósito de que las buenas noticias sigan llegando a la ciudad.

¿Cuál es el contexto de la donación?

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, detalló que el próximo año se podrá integrar formalmente el predio a la Dirección de Pensiones. De acuerdo con los estudios realizados, la capilla ofrecerá un servicio a bajo costo y se contempla construirla en la colonia Veteranos, a un costado del bulevar Las Torres.

El proyecto, cuya construcción se prevé iniciar entre el segundo o tercer trimestre de 2026, se edificará en un terreno de mil metros cuadrados e incluirá: Capilla de velación, ambulancias, unidades para traslado de personal y en una etapa futura, un crematorio.

¿Qué implicaciones tiene este proyecto?

El secretario aclaró además que los 230 millones de pesos pertenecientes a la Dirección de Panteones no serán utilizados para esta obra, ya que ese fondo está destinado exclusivamente al pago de pensiones del personal, del cual 25 trabajadores han sido pensionados a la fecha.

Con este proyecto, el municipio busca ampliar los servicios funerarios accesibles y fortalecer la infraestructura social en beneficio de la comunidad.