Coahuila

Aprueban donación de predio para capilla de velación en Monclova

Se prevé iniciar la construcción entre 2026 y 2027 en la colonia Veteranos.

Por Carolina Salomón - 18 noviembre, 2025 - 08:12 p.m.
En una sesión extraordinaria de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad el inicio del proceso para la donación de un predio destinado a la Dirección de Pensiones, donde se proyecta construir una capilla de velación con una inversión superior a los 26 millones de pesos.

La obra beneficiará tanto a las y los trabajadores de Presidencia como a la ciudadanía en general, al ofrecer un servicio digno y accesible.

Este avance es resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el propio Cabildo, con el propósito de que las buenas noticias sigan llegando a la ciudad.

¿Cuál es el contexto de la donación?

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, detalló que el próximo año se podrá integrar formalmente el predio a la Dirección de Pensiones. De acuerdo con los estudios realizados, la capilla ofrecerá un servicio a bajo costo y se contempla construirla en la colonia Veteranos, a un costado del bulevar Las Torres.

El proyecto, cuya construcción se prevé iniciar entre el segundo o tercer trimestre de 2026, se edificará en un terreno de mil metros cuadrados e incluirá: Capilla de velación, ambulancias, unidades para traslado de personal y en una etapa futura, un crematorio.

¿Qué implicaciones tiene este proyecto?

El secretario aclaró además que los 230 millones de pesos pertenecientes a la Dirección de Panteones no serán utilizados para esta obra, ya que ese fondo está destinado exclusivamente al pago de pensiones del personal, del cual 25 trabajadores han sido pensionados a la fecha.

Con este proyecto, el municipio busca ampliar los servicios funerarios accesibles y fortalecer la infraestructura social en beneficio de la comunidad.

