Escuela Venustiano Carranza celebra 50 años de formar generaciones en Nava
La Escuela Venustiano Carranza conmemora medio siglo de historia educativa con la participación de alumnos y familias.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - La Escuela Venustiano Carranza celebró 50 años de trayectoria educativa, una historia construida a través de generaciones de estudiantes, docentes y familias que han formado parte de la comunidad escolar.
Celebración del Aniversario
El aniversario permitió recordar a las niñas y niños que han pasado por sus aulas, así como reconocer la labor de maestros y trabajadores que han contribuido a la formación académica de estudiantes durante cinco décadas.
Alumnos, docentes y familias participaron en la conmemoración, en un encuentro que reunió recuerdos y experiencias de quienes han mantenido un vínculo con la institución a lo largo de los años.
Impacto en la Comunidad
Medio siglo después de su fundación, el plantel continúa formando parte de la historia educativa de Nava y de la vida de numerosas familias que han pasado por sus aulas.