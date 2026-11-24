NAVA, Coahuila - La Escuela Venustiano Carranza celebró 50 años de trayectoria educativa, una historia construida a través de generaciones de estudiantes, docentes y familias que han formado parte de la comunidad escolar.

Celebración del Aniversario

El aniversario permitió recordar a las niñas y niños que han pasado por sus aulas, así como reconocer la labor de maestros y trabajadores que han contribuido a la formación académica de estudiantes durante cinco décadas.

Alumnos, docentes y familias participaron en la conmemoración, en un encuentro que reunió recuerdos y experiencias de quienes han mantenido un vínculo con la institución a lo largo de los años.

Impacto en la Comunidad

Medio siglo después de su fundación, el plantel continúa formando parte de la historia educativa de Nava y de la vida de numerosas familias que han pasado por sus aulas.