Caravana de tractocamiones clásicos cruza Monclova rumbo a Piedras Negras

Una caravana de 25 tractocamiones clásicos cruzó este viernes por Monclova rumbo a Piedras Negras, donde participará en el Truck Legends Fest 2026, encuentro que reúne a coleccionistas y aficionados al transporte antiguo.

Las unidades partieron desde temprana hora de Nuevo León y continuaron su recorrido hacia Piedras Negras. Entre los vehículos destacan unidades de 1943 y 1947, consideradas entre las más antiguas que integran el contingente.

Juan Raúl Temes Tamés, presidente de Tracto Clásicos de Allende, Nuevo León, explicó que la mayoría de las unidades son utilizadas para exhibición y son conservadas por sus propietarios en ranchos, casas o espacios acondicionados como museos. "Salimos a rodar una vez al mes y el objetivo es que no se pierda la tradición de nuestras familias en el transporte".

La agrupación tiene cuatro años de haber iniciado actividades y pasó de contar con tres integrantes a reunir actualmente 200 socios, cifra que decidieron establecer como límite ante el rápido crecimiento de la asociación civil.

El interés por los tractocamiones clásicos también se ha extendido a otros estados, por lo que Tracto Clásicos cuenta con socios de Tamaulipas, Tabasco, Tampico, Nuevo Laredo y Monterrey.

En la caravana participan coleccionistas de Nuevo León y Coahuila, entre ellos el "Güero" Ramos, de Saltillo, y Jorge Barrera, de Monclova.

El programa del Truck Legends Fest Piedras Negras 2026 contempla actividades para aficionados, familias, niños, conductores, mecánicos y estudiantes. Entre las principales destacan demostraciones de desarmado y armado de motores, con mecánicos y estudiantes en acción.

También se realizará una competencia para niños y niñas, además de concursos y su respectiva premiación.

El festival continuará el domingo con el armado de motores, competencia infantil, reparto del asado entre el público, concursos, premiaciones y el encendido de motores, antes de la ceremonia de clausura y el encendido de luces de todos los tractos.