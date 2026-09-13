AHMSA: La venta de Altos Hornos de México genera expectativas en Monclova

La esperanza de que la venta de Altos Hornos de México finalmente se concrete y permita reactivar la empresa se mantiene entre empresarios de la región Centro, quienes reconocen que el alto costo de la operación representa una de las principales limitantes para el posible comprador.

Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y acreedor de AHMSA que inicialmente promovió la demanda en contra de la siderúrgica, señaló que la expectativa es que la empresa vuelva a operar y se recuperen las fuentes de trabajo. "Todo el mundo esperamos que la empresa se venda, y se reactive la operación, con lo que se reactivaría la actividad económica, aquí el tema es la inversión que tendrá que hacer el posible comprador para reactivarla".

Reconoció que el monto requerido para adquirir la empresa y la inversión que se requiere para ponerla en marcha representan un costo elevado, que podría dificultar que se concrete la venta. A pesar de esta limitante, Bortoni manifestó su deseo de que la subasta se lleve a cabo y no se vuelva a posponerse, debido a la expectativa que existe en la región por la reactivación de la empresa.

Sin embargo, reconoció que existe el riesgo de que el procedimiento se vuelva a aplazarse por las condiciones actuales y las dificultades que implica para un inversionista asumir el costo de la adquisición y posterior reactivación de la empresa.

La venta de AHMSA es seguida de cerca por trabajadores, acreedores y empresas de la región, ante la posibilidad de que esto permita la recuperación de empleos y parte de la actividad económica que durante años generó la siderúrgica.