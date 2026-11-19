MONCLOVA, COAH.- Las firmas Cargill Financial Services International INC., Banca Afirme y Almacenadora Afirme afianzaron su interés por adquirir como unidad productiva a Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), al detallar avances clave como la elaboración de un plan de negocios, el análisis de financiamiento y la próxima realización de visitas técnicas a las plantas con especialistas internacionales.

Avances en la negociación para la adquisición de AHMSA y Minosa

De acuerdo con los acuerdos emitidos por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles —a cargo de la jueza Ruth Haggi Huerta García y bajo los expedientes 19/2023 y 77/2022—, los acreedores garantizados entregaron en tiempo y forma su segundo informe correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2026.

En los escritos registrados con los folios internos 13325 y 13339, las instituciones financieras comunicaron siete ejes principales sobre el progreso de sus negociaciones para conformar un consorcio:

* *Plan de negocios y financiamiento:* Ya trabajan en un primer borrador para una reactivación ordenada y por etapas, además de analizar las vías de financiamiento para la posible operación.

* *Visitas técnicas internacionales:* Preparan un esquema de recorridos en las instalaciones de ambas empresas en próximas fechas, con la participación de especialistas técnicos internacionales en fabricación y comercialización de acero.

* *Asesoría especializada y reuniones:* Realizan gestiones para contratar a un asesor financiero con experiencia internacional en reestructuras siderúrgicas y mineras, y ya sostuvieron reuniones con la sindicatura y otras partes relevantes.

* *Diagnóstico operativo:* Identificaron condiciones críticas para la eventual reactivación, incluyendo el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua; la situación laboral y de seguridad social; permisos y concesiones; disponibilidad de materias primas; capacidad logística y colocación del producto en el mercado.

Cumplimiento de plazos y seguimiento judicial en el proceso

Las firmas precisaron ante la autoridad que estas actividades se encuentran en etapa preparatoria y sin compromisos vinculantes, por lo que reservaron mayor información bajo confidencialidad para no afectar el curso de las negociaciones.

Este reporte da cumplimiento al proveído del pasado 14 de octubre de 2026, mediante el cual se otorgó un plazo máximo de 90 días naturales para explorar la conformación de la sociedad bajo la obligación de rendir informes cada 15 días naturales. Con fundamento en los artículos 1, 3, 7, 197 y 206 de la Ley de Concursos Mercantiles, el juzgado validó oportunamente la entrega y mantiene activo el calendario.