Carlos Flores advierte sobre el peligro del Río Bravo en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA.- Tras el hallazgo de una persona sin vida en el Río Bravo, la Dirección de Protección Civil reiteró el llamado a la población para evitar ingresar al cauce, debido a que las condiciones continúan siendo peligrosas.

La advertencia de Protección Civil

El director de Protección Civil, Carlos Flores, advirtió que no es seguro entrar al río, aun cuando su superficie aparente estar tranquila.

Explicó que con frecuencia las personas ingresan al Río Bravo sin portar chalecos salvavidas u otros equipos de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Condiciones del río tras las lluvias

Flores señaló que es imposible controlar el nivel del río, especialmente por los recientes escurrimientos derivados de las lluvias.

Ante estas condiciones, exhortó a la ciudadanía a no exponerse ni asumir riesgos innecesarios al ingresar al Río Bravo.