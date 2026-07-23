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Coahuila

Carlos Flores advierte sobre el peligro del Río Bravo en Ciudad Acuña

Las lluvias recientes han provocado escurrimientos que afectan el nivel del Río Bravo, aumentando el riesgo de accidentes.

Por Angel Garcia - 23 julio, 2026 - 03:56 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA.- Tras el hallazgo de una persona sin vida en el Río Bravo, la Dirección de Protección Civil reiteró el llamado a la población para evitar ingresar al cauce, debido a que las condiciones continúan siendo peligrosas.

      La advertencia de Protección Civil

      El director de Protección Civil, Carlos Flores, advirtió que no es seguro entrar al río, aun cuando su superficie aparente estar tranquila.

      Explicó que con frecuencia las personas ingresan al Río Bravo sin portar chalecos salvavidas u otros equipos de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

      Condiciones del río tras las lluvias

      Flores señaló que es imposible controlar el nivel del río, especialmente por los recientes escurrimientos derivados de las lluvias.

      Ante estas condiciones, exhortó a la ciudadanía a no exponerse ni asumir riesgos innecesarios al ingresar al Río Bravo.

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