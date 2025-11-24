El alcalde Carlos Villarreal Pérez impulsa el motor del cambio en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez adelantó que el nuevo slogan oficial del municipio será "Arrancamos el motor del cambio", una frase que, aseguró, refleja la visión de renovación y crecimiento que se impulsa actualmente en Monclova y la región.

El edil explicó que este mensaje se alinea con el lema del Gobierno Estatal, "Construyendo en Equipo", pues ambos coinciden en la idea de trabajar unidos para generar mejores condiciones para los monclovenses. "Este slogan no se trata de un cambio político, sino de cómo renovarnos como ciudad, de pensar diferente y atraer positivismo a nuestra región", señaló.

Villarreal destacó que, día con día, busca sembrar esperanza en la población, motivado por lo que observa en inversionistas, ciudadanos, niñas, niños y jóvenes. "Ese es el cambio que debemos percibir para atraer grandes cosas a nuestra región", afirmó.

El alcalde aseguró que Monclova debe construirse desde el presente para recuperar su posición como una de las ciudades más importantes del estado. Recordó que, aunque hoy la llegada de empresas parece darse de manera natural, ha sido el resultado de un año completo de gestiones y acercamientos. "Apenas la semana pasada, el secretario de Fomento Económico me envió un mensaje donde me informaba que Monclova y la Región Centro-Desierto son trending topic en Corea, gracias al trabajo que estamos realizando en equipo, como deben hacerse las cosas", compartió.

Con el nuevo slogan, el municipio busca reforzar la idea de impulso, dinamismo y transformación que marca la actual administración.