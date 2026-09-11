CTM Monclova logra incrementos salariales de hasta 10% para trabajadores

Los trabajadores sindicalizados de la región obtuvieron este año incrementos salariales de entre 5.5 y 6 por ciento directo al tabulador, mientras que al sumar prestaciones el beneficio llegó en algunos casos hasta 10 por ciento.

Lo anterior lo señaló el representante de la CTM en Monclova, Carlos Mata López, quien destacó que los aumentos se ubicaron por encima de la inflación y de las proyecciones que señalan que seis de cada 10 empresas podrían otorgar incrementos de máximo 5 por ciento el próximo año.

Aclaró que desconoce estos estudios y señaló que cada empresa enfrenta condiciones financieras distintas, situación que repercute directamente en las negociaciones con los trabajadores.

Explicó que la estrategia sindical fue definida desde principios de enero, con el objetivo de negociar incrementos por encima de la inflación y se ha estado cumpliendo con ese objetivo de ir por encima de la inflación.

A pesar de que algunas empresas enfrentaron un año complicado por la incertidumbre de los aranceles y el tema de la disminución de los niveles de producción, hubo disposición para alcanzar acuerdos que permitieran mantener en funcionamiento las plantas productivas y recuperar parte del poder adquisitivo de los trabajadores.

Sobre las próximas revisiones salariales, indicó que los procesos comenzarán hasta finales de octubre, conforme a las fechas previamente establecidas, por lo que descartó que exista un retraso en las negociaciones.

El representante de la CTM Monclova también advirtió que persiste la incertidumbre en las empresas por la situación del T-MEC, particularmente en los sectores como el automotriz y acerero, considerados estratégicos para Coahuila.

Mencionó que, mientras en algunos foros se habla de inversiones, en otros se advierten reducciones, además de que continúa la discusión sobre los aranceles, situación que puede repercutir en el empleo.