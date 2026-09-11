Fracking en México viable para aprovechar gas shale

México podría comenzar a explotar gas shale mediante fracking en un plazo de dos a tres años, ya que el recurso existe y es un proceso que se lleva a cabo en todo el mundo, mientras que la tecnología para la extracción de gas puede seguir evolucionando para reducir el impacto ambiental.

Ante la intención de los gobiernos federal y estatal de impulsar el aprovechamiento del gas shale mediante la fracturación hidráulica, el especialista en la extracción de gas shale Omar Mendoza sostuvo que el proceso es viable y ya se utiliza en otros países, principalmente en Estados Unidos.

Explicó que países como Catar utilizan tecnologías para aprovechar sus recursos de gas natural y sostuvo que México puede avanzar en este campo, siempre que se incorporen mejoras a los procesos de extracción. Reconoció que existen cuestionamientos ambientales relacionados con el fracking, debido a que el procedimiento implica la fracturación del subsuelo, pero sostuvo que el desarrollo tecnológico puede disminuir esos impactos.

Como ejemplo, recordó que los automóviles de décadas anteriores generaban mayores emisiones contaminantes y posteriormente incorporaron sistemas como los catalizadores para reducirlas. Señaló que México está listo para la extracción de gas shale, al contar con los yacimientos y la tecnología que se puede aplicar, por lo que únicamente se requiere que el Gobierno Federal dé luz verde, y el proyecto podría iniciar en unos dos o tres años.