Coahuila registra 71.5% de percepción de seguridad: Theo Kalionchiz

Coahuila registra la mayor percepción de seguridad del país, con 71.5 por ciento, resultado que el diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente atribuyó al trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

El legislador del PRI destacó los resultados dados a conocer por el INEGI el pasado 10 de septiembre y señaló que tres ciudades de Coahuila también se encuentran entre las más seguras de México.

Kalionchiz de la Fuente reconoció el trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad y mantener condiciones de paz y tranquilidad en el estado. Afirmó que los resultados en materia de seguridad tienen impacto no sólo en la tranquilidad y calidad de vida de las familias, sino también en el desarrollo económico, al favorecer el comercio, las inversiones y el turismo.

"En Coahuila sabemos hacer equipo y el trabajo realizado en conjunto con los diferentes órganos de gobierno en nuestro estado se ve reflejado en resultados como los que ahora se ven plasmados en nuestro país", destacó.

El diputado federal sostuvo que Coahuila se ha consolidado como un referente nacional en materia de seguridad debido al trabajo coordinado entre autoridades. Además, refrendó su compromiso de gestionar desde la Cámara de Diputados mayores recursos para atender las necesidades prioritarias del estado.

Dijo que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 trabajará en la gestión de recursos para seguridad, infraestructura, plantas tratadoras, carreteras y otras obras y acciones que contribuyan al desarrollo de Coahuila.

Kalionchiz de la Fuente reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades estatales y municipales para respaldar proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida y generar mayores oportunidades para las familias coahuilenses.