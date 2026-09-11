Héctor Miguel García Falcón defiende al Poder Judicial en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- El diputado local electo Héctor Miguel García Falcón, por el Distrito 06, llamó a respetar a las autoridades del Poder Judicial del Estado, destacando en el caso de la situación legal que enfrenta la exalcaldesa Tania N, que ella está detenida al enfrentar un proceso por delitos que cometió.

García Falcón destacó que las instituciones deben ser respetadas, ya que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la situación legal de cada caso conforme avance el proceso correspondiente.

Dijo que actualmente quienes enfrentan un proceso tienen que atenderlo y demostrar lo que corresponda, por lo que consideró necesario esperar las determinaciones de las autoridades antes de emitir juicios.

"Mientras tanto, aseveró, hay que confiar en el Poder Judicial", afirmó el diputado local electo, quien señaló que no se puede mantener un doble discurso ante situaciones de esta naturaleza.

Finalmente, el diputado electo sostuvo que en Múzquiz la ciudadanía conoce las situaciones que se han presentado y consideró que será el Poder Judicial, como autoridad competente, el que determine lo que corresponda en cada caso.

Sobre la situación del diputado actual Antonio Flores Guerra, precisó que corresponde a la instancia competente determinar si regresa al Congreso del Estado, luego de las situaciones que se han presentado.