Alcalde Carlos Villarreal Pérez destaca inversión de 140 millones en Monclova

El gobernador Manolo Jiménez Salinas visita hoy el municipio de Monclova para hacer entrega de la obra de rehabilitación y ampliación del libramiento Carlos Salinas de Gortari, una intervención estratégica que forma parte de los compromisos asumidos con la región y que hoy se consolida con una inversión superior a los 140 millones de pesos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio a conocer la visita del mandatario estatal y destacó que esta obra representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura vial de la ciudad. Subrayó que el gobernador continúa cumpliendo con cada uno de los proyectos que había prometido para Monclova.

Villarreal señaló que aún existen pendientes importantes en este libramiento, los cuales han permanecido sin resolver durante años debido a la falta de voluntad en administraciones pasadas, pero enfatizó que su gobierno seguirá tocando las puertas necesarias para concretarlos. "Tenemos que seguir gestionando y buscando el cómo sí. Hay pendientes históricos en ese libramiento y necesitamos alinear los esfuerzos para que puedan realizarse las inversiones, ya sea con recursos propios, estatales o federales. El objetivo es fortalecer este sector que es vital para la movilidad y el desarrollo de Monclova", expresó el alcalde.

¿Qué proyectos se están gestionando en Monclova?

El alcalde Carlos Villarreal informó que iniciará gestiones para lograr la autorización de nuevos pasos a desnivel en cruces ferroviarios de Monclova y Frontera, una demanda frecuente de los ciudadanos debido al tráfico que generan estos puntos. Los proyectos contemplan dos ubicaciones principales: el cruce a la altura de Colinas de Santiago, en Monclova, y otro en Frontera, frente al 105 Batallón de Infantería, donde actualmente vialidades de cuatro carriles se reducen a dos, generando cuellos de botella. El avance de los proyectos se realizará en coordinación con Ferromex y los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir tiempos de traslado en la región.