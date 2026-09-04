Escuelas de Coahuila recibirán apoyo para fallas eléctricas

Hasta 1 millón de pesos por escuela podrían invertirse para atender fallas eléctricas graves en planteles de Coahuila, informó Julio Long, director general del ICIFED.

Hasta el momento, se tienen identificadas ocho escuelas en todo el estado con problemas eléctricos que requieren atención, mientras que otros reportes son atendidos de manera inmediata por tratarse de fallas menores.

En la región Centro, al menos tres planteles serán atendidos por las autoridades de infraestructura educativa, aunque también participan la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado.

Los problemas detectados van desde robo de cableado hasta la falta de transformadores, además de fallas ocasionadas por la sobrecarga de los sistemas eléctricos.

El funcionario explicó que algunos planteles adquirieron equipos de aire acondicionado tipo minisplit mediante recursos del programa La Escuela es Nuestra, pero las instalaciones eléctricas existentes no tienen capacidad suficiente para soportar la demanda.

"Hay escuelas donde compran 20, 30 aparatos, pero resulta que el sistema eléctrico no es suficiente para poder brindar el servicio", señaló.

Ante esta situación, pidió a los padres de familia revisar primero las instalaciones eléctricas antes de adquirir más equipos de aire acondicionado.

Recomendó que, de ser necesario, primero se invierta en transformadores o sustitución de cableado y posteriormente se instalen los minisplit, para evitar que la sobrecarga provoque daños en el sistema y deje a los planteles sin electricidad.

"Lo que pasa es que se compran los aparatos, se instalan y posteriormente la carga no es suficiente; truena todo el sistema eléctrico y a veces hasta la deja sin luz", explicó.

Para atender estos casos, se cuenta con una ventanilla única en el ICIFED, donde maestros y padres de familia pueden solicitar apoyo para mejorar la infraestructura de los planteles.

El funcionario señaló que existe un presupuesto destinado a atender las peticiones de las comunidades escolares y que la atención de estos problemas responde a una indicación directa del gobernador Manolo Jiménez.

Respecto al monto que podría destinarse a las ocho escuelas con problemas graves, indicó que algunas requieren entre 800 mil y 1 millón de pesos, mientras que otras necesitan inversiones superiores a 500 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falla.

"Todo depende de en qué grado se encuentre el problema", puntualizó.