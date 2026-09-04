Arturo Cabrera advierte sobre seguros en transporte de plataformas tras accidente

Las unidades que prestan servicio de transporte mediante plataformas deben contar con un seguro específico, ya que una póliza de uso particular podría no responder en caso de accidente.

Tras el accidente registrado la noche del jueves, donde una camioneta volcó con nueve personas a bordo, el especialista Arturo Cabrera Barrón, asesor de Seguros y Fianzas, señaló que el percance vuelve a poner en duda la regulación y el aseguramiento de este tipo de unidades.

Explicó que los vehículos utilizados para transportar pasajeros mediante aplicaciones requieren una póliza distinta a la de uso particular, taxi o transporte público, debido a las características del servicio. Señaló que la cobertura debe incluir responsabilidad civil viajero, con límite equivalente a 5 mil UMAs por pasajero, además de protección por fallecimiento, pérdidas orgánicas o incapacidad derivada de un accidente.

Advirtió que, si una unidad utilizada para "Ride" cuenta con una póliza de uso particular, el seguro podría no hacerse responsable en daños del vehículo ni los ocupantes, debido a que el funcionamiento no corresponde con el servicio que presta.

Mencionó que en realidad son pocas las unidades que actualmente cuentan con la póliza adecuada, debido a que algunos vehículos financiados tienen seguros contratados como unidades de uso particular. Explicó que el seguro para unidades de aplicación puede representar un costo de 20 a 30 % mayor respecto al de uso particular, por lo que muchos propietarios optan por un seguro de auto particular, apenas de los riesgos que esto implica.

Señaló que cuando el conductor de una unidad de "Raide" es responsable de un choque o una volcadura, contar con el seguro adecuado resulta fundamental para cubrir los gastos médicos o las indemnizaciones que correspondan. De lo contrario, la responsabilidad económica podría recaer directamente en el operador y propietario de la unidad, con el riesgo de afectar su patrimonio.