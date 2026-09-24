Senador Gabriel Elizondo alerta sobre apagones en Coahuila: impacto en empresas

SALTILLO, COAH.- Los apagones registrados en La Laguna afectan las líneas de producción y pueden reducir entre 20 y 30 por ciento las utilidades de empresas tras acumular tres interrupciones, afirmó el senador Gabriel Elizondo.

El legislador informó que presentó un punto de acuerdo en el Senado para plantear la problemática ante las autoridades federales y buscar soluciones que garanticen el suministro eléctrico que requiere Coahuila.

"El problema es la que ya los tienen, los apagones que se dan", señaló Elizondo, quien explicó que los cortes pueden durar desde uno o dos minutos hasta horas.

De acuerdo con lo expuesto por el senador, empresarios de La Laguna le han manifestado que cada interrupción representa pérdidas porque detiene las líneas de producción y dificulta el cumplimiento de contratos.

"Ellos en tres apagones su utilidad se reduce del 20 al 30 por ciento", afirmó.

Elizondo destacó que las afectaciones no se limitan a los empresarios, sino que también repercuten en los trabajadores, debido a que Coahuila es un estado manufacturero e industrial, con empresas, empleos y nuevas inversiones.

Ante esta situación, informó que gestiona una reunión en la Ciudad de México con representantes de las principales cámaras empresariales para exponer ante autoridades federales qué está ocurriendo y en qué puntos se presentan las interrupciones.

Explicó que el planteamiento será llevado primero ante la Secretaría de Energía y posteriormente ante la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Ponernos las pilas, ponerse a trabajar y, sobre todo, una comunicación muy respetuosa a que garantice la energía que necesita Coahuila para seguir produciendo", expresó.

El senador también señaló que en La Laguna está pendiente la construcción de un ciclo combinado en Durango, obra que, dijo, se encuentra a media construcción y que también ayudaría en buena parte a Torreón.

Elizondo sostuvo que el objetivo de las gestiones es abordar institucionalmente la problemática y garantizar el suministro eléctrico necesario para la actividad productiva del estado.