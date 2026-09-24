Óscar Ríos agradece a Manolo Jiménez por inversión en San Juan de Sabinas

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, reconoció y agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por mantener al municipio como un aliado dentro de la estrategia estatal "En Equipo le Entramos", que contempla importantes obras y acciones para mejorar la infraestructura y los servicios públicos en beneficio de las familias.

Tras la firma de este acuerdo, mediante el cual el Gobierno de Coahuila y los 38 municipios trabajarán de manera coordinada con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, el presidente municipal destacó que para San Juan de Sabinas vienen importantes proyectos que representan una respuesta directa a las necesidades de la ciudadanía, todo con una inversión superior a los 40 mdp.

Entre las acciones contempladas para el municipio se encuentran:

- Pavimentación y recarpeteo de vialidades

- Obras de drenaje y agua potable

- Rehabilitación y mejoramiento de espacios públicos

- Mejoramiento de plazas, canchas y áreas de convivencia

- Acciones de infraestructura educativa

- Mejoramiento de servicios públicos

- Instalación y renovación de luminarias

- Atención a necesidades prioritarias de colonias, barrios y ejidos

"Quiero agradecerle al gobernador Manolo Jiménez por ser un gran aliado de San Juan de Sabinas. Estas obras y acciones son resultado de trabajar juntos, de escuchar a nuestra gente y de entender que cuando Estado y Municipio hacemos equipo, los resultados llegan directamente a las familias", señaló Óscar Ríos.

El alcalde destacó que esta coordinación forma parte de una visión que ha permitido llevar obras y servicios a distintos sectores de San Juan de Sabinas, sumando los esfuerzos del Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y Mejora Coahuila.

"En San Juan de Sabinas tenemos claro que no hay colores cuando se trata de trabajar por nuestra gente. Tenemos un gobernador aliado y un Gobierno del Estado que ha demostrado que sabe trabajar en equipo con los municipios. Vamos a seguir haciendo nuestra parte para que cada peso se traduzca en mejores calles, mejores servicios y mejores espacios para nuestras familias", afirmó.

Óscar Ríos resaltó que la estrategia "En Equipo le Entramos" refleja precisamente la forma en que se está trabajando en Coahuila: Estado y municipios unidos, atendiendo las necesidades de la gente y llevando las decisiones hasta las colonias, barrios y ejidos.

"Cuando trabajamos unidos, Coahuila avanza. Y esa unidad es la que nos está permitiendo construir un estado con más infraestructura, mejores servicios y mayores oportunidades. Estoy convencido de que trabajando en equipo, como lo estamos haciendo con nuestro gobernador Manolo Jiménez, seguiremos dando pasos de gigante para hacer de Coahuila el mejor estado para vivir", puntualizó.