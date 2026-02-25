Contactanos
Coahuila

Cierre temporal de guardería Smart Kids en Sabinas por brote de influenza

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 ha tomado medidas preventivas tras detectar un caso positivo de influenza en la sala maternal B de la guardería Smart Kids, ubicada en la colonia Centenario.

Por Carlos Macias - 25 febrero, 2026 - 08:25 p.m.
Cierre temporal de guardería Smart Kids en Sabinas por brote de influenza
      SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 3 confirmó el cierre temporal de una de las salas de la Guardería Smart Kids debido a un brote de influenza. El jefe jurisdiccional, Carlos Jiménez Villarreal, informó que la medida preventiva se aplicó en la Sala Maternal B del recinto, ubicado en la calle Acuña y Amador Chapa de la Colonia Centenario.

      El funcionario detalló que el cierre se mantendrá del 13 al 27 de febrero, luego de detectarse un caso positivo de influenza en dicha área. Aunque se trató de un solo contagio, la autoridad sanitaria decidió aplicar los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus entre los menores y el personal de la guardería.

      Jiménez Villarreal subrayó que la Secretaría de Salud mantiene un compromiso firme con la protección de la población infantil, por lo que se actuó de manera inmediata al confirmar el caso. La suspensión de actividades en la sala busca garantizar que no exista riesgo de transmisión dentro del plantel.

      Asimismo, se informó que se realizaron labores de sanitización y vigilancia epidemiológica en el resto de las instalaciones, con el objetivo de asegurar que las demás salas continúen operando sin contratiempos. La dependencia exhortó a los padres de familia a mantener medidas preventivas en casa, como la higiene constante y la atención médica oportuna ante síntomas respiratorios.

      Finalmente, el jefe jurisdiccional reiteró que la decisión de cerrar la Sala Maternal B responde a la política de prevención y cuidado de la salud pública. Señaló que, una vez cumplido el periodo de aislamiento, se evaluará la reapertura del espacio para garantizar un regreso seguro de los menores.

