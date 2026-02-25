CFE agiliza recepción de carbón: Bogar Montemayor en Sabinas

SABINAS, COAH.- La recepción de pedidos de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se está agilizando en los últimos días, según informó Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, quien destacó una apertura importante por parte de la comisión para resolver los detalles y problemas que han surgido.

En los últimos días, se han entregado casi 400 camiones de carbón a las plantas de la CFE, lo que representa un avance significativo en la producción y entrega de carbón. Se espera que en las próximas semanas se alcance un ritmo de entrega de 2,000 camiones a la semana, lo que generaría una derrama económica de alrededor de 120 millones de pesos semanales en la región.

Montemayor Garza destacó que el dinamismo económico en la región se estará notando mayormente en los siguientes días, ya que la producción de carbón es una de las principales actividades económicas de la región.

Además, el gobierno del estado ha estado trabajando para apoyar a los productores de carbón, especialmente a los pequeños, a través de la interlocución con la CFE y la asignación de pedidos directos.

El presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón también destacó que el gobierno del estado ha estado trabajando para apoyar a los productores de carbón, y que se espera que esta etapa de apoyo culmine en el primer semestre de 2026.

Por lo anterior, el empresario señaló que la mejor etapa de los contratos para entrega de carbón a CFE estará desarrollándose en las semanas y meses siguientes, para lo cual los productores y transportistas están preparados.