Carlos Villarreal presenta resultados positivos en Estado Financiero de Monclova

El Cabildo de Monclova aprobó por mayoría el Estado Financiero correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 y la Cuenta Pública Anual 2025, como parte de los procesos de revisión y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La sesión fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, y fue la regidora Glenda Suárez quien presentó los detalles financieros del mes de diciembre, del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal completo 2025.

Cada uno de los informes fue expuesto conforme al formato establecido por el área de Contabilidad y analizado de manera individual antes de su aprobación.

Durante la presentación se informó que el municipio tenía presupuestados alrededor de 900 millones de pesos en ingresos, sin embargo, se registró un incremento superior a los 100 millones de pesos, superando las expectativas iniciales. Este resultado, destacaron, refleja la confianza de la ciudadanía en la administración municipal y permitió generar mayores beneficios para las y los monclovenses.

Asimismo, se precisó que la información solicitada por algunos regidores fue entregada en tiempo y forma, descartando señalamientos sobre falta de datos. Se subrayó que la revisión implicó un análisis exhaustivo, ya que la Comisión de Hacienda sesionó durante tres días para dictaminar la Cuenta Pública, lo que demuestra un ejercicio responsable y minucioso.

Con esta aprobación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con una administración responsable, eficiente y transparente, enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses mediante inversiones estratégicas en seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales.