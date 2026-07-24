Carlos Villarreal asegura transparencia en finiquitos de AHMSA

Tras publicarse las listas de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) con los montos correspondientes a sus finiquitos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez afirmó que el procedimiento debe desarrollarse con estricto apego a la ley y bajo la conducción de la autoridad judicial.

El edil señaló que, desde el inicio del proceso, el objetivo ha sido que el procedimiento llegue a buen término y que todas las partes involucradas conozcan con claridad los derechos que les corresponden conforme al marco legal. "Lo que buscamos desde el día uno es que este proceso llegue a buen puerto, que las partes estén enteradas de lo que les corresponde según la ley y que exista un seguimiento muy puntual", expresó.

Villarreal Pérez indicó que la publicación de las listas representaría un paso para dar certeza jurídica a los trabajadores respecto a las prestaciones que deben recibir conforme a la legislación vigente.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, este procedimiento también avanza de manera paralela con el interés de ir manifestando que posibles inversionistas adquieran la empresa. "Una cosa es la publicación, que da certeza a las partes involucradas, y otra es que continúe el procedimiento con la defensoría y las acciones que la jueza solicitó al síndico para garantizar lo que por ley corresponde a los trabajadores", señaló.

El alcalde reiteró que el seguimiento del caso corresponde al ámbito judicial, por lo que confió en que las resoluciones continúen conforme a derecho y en beneficio de las partes involucradas.